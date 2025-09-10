El comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, es asesinado de un disparo
Washington, 10 sep (EFE).- El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.
«El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido», confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social. EFE
