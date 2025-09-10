The Swiss voice in the world since 1935

El comentarista conservador Charlie Kirk recibe un disparo en una universidad de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El comentarista y activista conservador Charlie Kirk ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley.

Según varios vídeos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas. EFE

