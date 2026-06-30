El comercio de carbón de Corea del Norte se intensifica pese a sanciones, denuncia ONG

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Seúl, 30 jun (EFE).- El comercio marítimo norcoreano de carbón y minerales se ha intensificado pese a las sanciones internacionales, paralelamente al acercamiento de Pionyang con China y Rusia y a la reciente apuesta del mandatario del hermético país, Kim Jong-un, por modernizar las minas del país, denunció este martes una ONG surcoreana.

Las detecciones de buques de gran tamaño en los cinco principales puertos norcoreanos pasaron de 783 en 2019 a 3.756 en 2025, según el reporte ‘Sailing Sanctions’ (Sorteando sanciones) de la organización Alianza Ciudadana Defensora de los Derechos Humanos en Corea del Norte (NKHR).

Más de 3.000 de las detecciones se registraron en Nampo, la mayor terminal norcoreana de petróleo y carbón y principal puerta marítima del país, indicó el informe realizado con la colaboración del centro de investigación británico Data Desk.

Además, la ONG advirtió que muchas de estas embarcaciones de 80 metros o más (capaces de transportar carbón pero también otras mercancías de gran volumen) ondean ahora bajo bandera china, frente a la práctica anterior de enarbolar el pabellón de un país diferente al de su propietario.

La publicación llega después de que Kim llamara, en una plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores norcoreano que finalizó la semana pasada, a modernizar la industria del carbón e impulsar el desarrollo de las aldeas mineras.

El informe sitúa a China y Rusia como los principales ejes de recepción, tránsito y encubrimiento del comercio norcoreano de carbón y minerales.

NKHR destacó que el incremento más pronunciado se produjo después de que Rusia bloqueara en 2024 la renovación de un panel de expertos de la ONU encargado de supervisar las violaciones de las sanciones contra Corea del Norte.

El informe también citó un acuerdo chino-ruso de mayo de 2026 sobre la ampliación de la cooperación en transporte, logística, combustibles fósiles y banca, con menciones explícitas a la cooperación fronteriza y marítima que involucra a Corea del Norte.

Corea del Norte ha reforzado la cooperación con Moscú, desde la firma de un acuerdo integral en 2024, y desde el año pasado con Pekín, cuyo líder, Xi Jinping, anunció una «nueva era» en las relaciones bilaterales en su visita a Pionyang a principios de este mes.

El repunte del comercio apuntado por la ONG está en línea con el sostenido crecimiento económico en Corea del Norte. Según estimaciones del banco central surcoreano, el producto interior bruto del país asiático subió un 3,1 % en 2023 y un 3,7 % en 2024, su nivel más alto en ocho años.

El estudio, que vinculó las exportaciones norcoreanas de carbón a trabajo forzoso en minas, se basa en testimonios de 22 personas, incluidos exprisioneros y exfuncionarios de Corea del Norte, análisis de imágenes satelitales y datos de seguimiento de 47 buques. EFE

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