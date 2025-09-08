El comercio entre China y EE. UU. cae un 11 % entre julio y agosto tras prórroga de tregua

Shanghái (China), 8 sep (EFE).- El comercio denominado en yuanes entre China y Estados Unidos cayó casi un 11 % entre julio y agosto, encadenando un segundo mes consecutivo de descensos tras el fuerte repunte (+20,75 %) de junio por una tregua arancelaria que ambas potencias acordaron prolongar el pasado mes por otros 90 días.

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas este lunes por la Administración General de Aduanas del país asiático, el comercio con Estados Unidos en julio fue un 10,75 % inferior al registrado el mes anterior, cuando había caído un 3,99 % intermensual.

Cabe destacar que, según los datos chinos, Pekín se llevó de nuevo la peor parte en el octavo mes del año, pues sus exportaciones a EE. UU. cayeron un 12,05 % intermensual, mientras que las importaciones de bienes procedentes del país norteamericano experimentaron una tasa de reducción de prácticamente la mitad (-6,91 %).

En julio, las ventas de bienes chinos a Estados Unidos habían caído un 6,39 % en comparación con el mes anterior, mientras que el intercambio en sentido contrario resistió al crecer un 3,91 %.

Pese a la mejora con respecto a la fase en la que se sintió de forma más acusada el impacto de la escalada arancelaria, la comparación interanual sigue arrojando números negativos: el comercio entre ambas potencias aún es un 29,08 % inferior al registrado en agosto de 2024.

Concretamente, las exportaciones chinas cayeron un 32,87 % interanual en agosto, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 15,76 %.

En el acumulado entre enero y agosto, los intercambios denominados en yuanes entre China y EE. UU. fueron un 13,5 % inferiores a los del mismo período del año anterior, con más impacto para las exportaciones del país asiático (-14,6 %) que para las importaciones (-10,1 %). EFE

