El comercio entre China y EE. UU. descendió un 2 % entre septiembre y octubre

2 minutos

Shanghái (China), 7 nov (EFE).- El comercio denominado en yuanes entre China y Estados Unidos cayó un 2 % entre septiembre y octubre, retomando una tendencia a la baja que había interrumpido la lectura anterior ante las renovadas tensiones entre ambas potencias, que acabaron por firmar una tregua de un año a finales del mes.

Según cálculos efectuados por EFE con base en las cifras divulgadas este viernes por la Administración General de Aduanas del país asiático, el comercio con Estados Unidos se contrajo un 1,96 % tras haber repuntado un 6,5 % entre agosto y septiembre.

Los datos reflejan una tendencia dispar entre las exportaciones a EE. UU., que crecieron un 1,38 %, y las compras chinas de bienes producidos en el país norteamericano, las cuales cayeron un 11,96 %.

En septiembre, ambas partidas habían mostrado cifras positivas: las exportaciones habían aumentado un 8,28 % y las importaciones, un 1,51 %.

En cualquier caso, la comparación interanual sigue reflejando una importante contracción del comercio entre ambas potencias en un 2025 marcado por el recrudecimiento de la guerra comercial tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien la inició en 2018, durante su primer mandato (2017-2021).

En octubre, los intercambios comerciales denominados en yuanes entre China y Estados Unidos fueron un 24,45 % inferiores a los registrados un año atrás.

Concretamente, las exportaciones chinas cayeron un 24,98 % interanual, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 22,59 %.

En el acumulado entre enero y octubre, el comercio entre las dos mayores economías del planeta fue un 15,9 % inferior al del mismo período del año anterior, con más impacto para las exportaciones chinas (-17,1 %) que para las importaciones (-11,9 %). EFE

vec/jacb/eav

(foto) (vídeo)