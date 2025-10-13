El comercio entre China y EE.UU. repunta un 6,5 % entre agosto y septiembre de 2025

2 minutos

Shanghái (China), 13 oct (EFE).- El comercio denominado en yuanes entre China y Estados Unidos repuntó un 6,5 % entre agosto y septiembre tras dos meses consecutivos de descensos en el marco de las continuas negociaciones entre ambas potencias, que se han visto envueltas este mismo fin de semana en nuevas tensiones comerciales.

Según cálculos efectuados por EFE con base en las cifras divulgadas este lunes por la Administración General de Aduanas del país asiático, el comercio con Estados Unidos repuntó al citado ritmo en septiembre tras haber caído un 10,75 % el mes anterior.

Esos datos reflejan un repunte mucho más importante de las exportaciones a EE. UU. (+8,28 %) que de las compras chinas de bienes producidos en el país norteamericano (+1,51 %).

En agosto, ambas partidas habían caído con fuerza: un 12 % en el caso de las exportaciones, y un 6,9 % en el de las importaciones.

Pese a la mejora en los datos intermensuales, la comparación interanual sigue demostrando que las relaciones comerciales entre las dos principales potencias económicas del mundo se han enfriado mucho recientemente: en septiembre, los intercambios fueron un 24,48 % inferiores a los registrados un año atrás.

Concretamente, las exportaciones chinas cayeron un 32,91 % interanual en el noveno mes del año, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 16,01 %.

En el acumulado entre enero y septiembre, los intercambios denominados en yuanes entre China y EE. UU. fueron un 14,9 % inferiores a los del mismo período del año anterior, con más impacto para las exportaciones del país asiático (-16,2 %) que para las importaciones (-10,8 %). EFE

vec/jacb/gad

(foto) (video)