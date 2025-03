El comercio exterior chino cae un 1,2 % en el primer bimestre ante bajada de importaciones

Shanghái (China), 7 mar (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo se contrajo un 1,2 % durante los dos primeros meses de 2025 por la caída de las importaciones, según datos oficiales publicados hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático.

En total, el comercio chino con otros países sumó unos 6,54 billones de yuanes (901.430 millones de dólares, 834.549 millones de euros) en el primer bimestre del presente ejercicio.

Concretamente, las exportaciones crecieron un 3,4 % frente al mismo período del año anterior hasta unos 3,88 billones de yuanes (535.258 millones de dólares, 495.448 millones de euros).

No obstante, las importaciones se redujeron un 7,3 % y se situaron en unos 2,66 billones de yuanes (366.172 millones de dólares, 338.916 millones de euros).

Así pues, el superávit comercial chino fue en enero y febrero de unos 1,23 billones de yuanes (169.086 millones de dólares, 156.487 millones de euros), lo que supone un repunte interanual del 37,63 %.

En un comunicado, Aduanas recordó que el primer bimestre de este año contó con dos días hábiles menos que en 2024 y aseguró que, excluyendo «factores no comparables», el balance comercial no solo no habría caído en este período sino que habría repuntado un 1,2 % interanual.

El análisis geográfico de las cifras ofrecido por el organismo muestra también que los intercambios con Estados Unidos, país con el que en las últimas semanas se han producido dos cruces de alzas arancelarias, se elevó un 3,5 % interanual, con las exportaciones aumentando un 3,4 % y las importaciones, un 3,8 %.

No siguió esa tendencia el comercio con la Unión Europea (UE), segundo mayor socio comercial de China tras la Asociación de Nacionales del Sueste Asiático (ASEAN), ya que el comercio con los Veintisiete cayó un 0,2 % por la bajada de las importaciones (-4,3 %), ya que las exportaciones resistieron (+1,8 %).

La demanda, «bajo presión»

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, los intercambios entre China y otros países experimentaron una bajada interanual del 2,4 % en el primer bimestre, con las exportaciones presentando un avance del 2,3 % mientras las importaciones bajaban un 8,4 %.

Según Bloomberg, la cifra de exportaciones en esa divisa, de unos 540.000 millones de dólares, es el máximo que se ha registrado en un primer bimestre durante la serie histórica, algo que achaca a un aumento de los envíos al exterior antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses a productos chinos.

Sin embargo, los datos decepcionarán a los analistas, que esperaban que las ventas al exterior creciesen a un ritmo de más del doble, en torno a un 5 %, y que las compras desde otros países se situasen en terreno positivo, mostrando un alza de un 1 %.

Y eso, para Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics, muestra que «tanto la demanda exterior como la nacional se hallan bajo presión», recordando que se esperaba que los importadores estadounidenses elevasen sus compras de productos chinos antes de que los aranceles entrasen en vigor para elevar inventarios a precios más favorables.

«Esta ralentización se produce antes de que haya ningún impacto considerable por los aranceles, que casi con toda seguridad provocará importantes bajadas de las ventas a Estados Unidos más pronto que tarde», agrega el analista.

Sobre la bajada de las importaciones, Evans-Pritchard subraya que las compras de materias primas como crudo, hierro o cobre descendieron en el primer bimestre, y apunta a una «renovada debilidad cíclica» en la economía china y a otros factores como «la transición ‘verde’ y las iniciativas de autosuficiencia». EFE

