El comercio exterior chino frena su avance hasta un 3,5 % en agosto
Shanghái (China), 8 sep (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo creció un 3,5 % interanual en agosto, según datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.
Concretamente, las exportaciones aumentaron un 4,8 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 1,7 %.
En el octavo mes de 2025, los intercambios con otros países sumaron unos 3,87 billones de yuanes (542.990 millones de dólares o 463.497 millones de euros). EFE
