The Swiss voice in the world since 1935

El comercio exterior chino frena su avance hasta un 3,5 % en agosto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 8 sep (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo creció un 3,5 % interanual en agosto, según datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Concretamente, las exportaciones aumentaron un 4,8 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 1,7 %.

En el octavo mes de 2025, los intercambios con otros países sumaron unos 3,87 billones de yuanes (542.990 millones de dólares o 463.497 millones de euros). EFE

vec/gbm/enb

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR