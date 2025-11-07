El comercio exterior chino frena su crecimiento hasta el 0,1 % en octubre

1 minuto

Shanghái (China), 7 nov (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo frenó con fuerza su ritmo de crecimiento hasta un 0,1 % interanual en octubre tras haber aumentado un 8 % el mes anterior.

Según los datos oficiales divulgados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, las exportaciones se contrajeron un 0,8 % frente al mismo mes de 2024, mientras que las importaciones crecieron un 1,4 %.

En el décimo mes de 2025, los intercambios con otros países sumaron unos 3,7 billones de yuanes (519.921 millones de dólares, 450.511 millones de euros). EFE

