El comercio global crece pese al conflicto en O.Medio gracias al auge de la IA, según OMC

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Ginebra, 31 jul (EFE).- El auge del comercio de componentes ligados a la inteligencia artificial (IA) logró compensar a principios de año el impacto negativo del conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, indicaron este viernes las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Según la OMC, el volumen del comercio mundial de mercancías creció un 3,2 % en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2025, muy por encima de lo previsto por la organización para todo 2026 (1,9 %), y en términos de valor el crecimiento interanual aún fue mayor, del 11 %.

El incremento interanual del 40 % en el valor comerciado de los componentes para la IA fue en parte responsable de estos datos positivos, analizó la OMC, recordando que las cifras se comparan con un primer trimestre de 2025 que también tuvo volúmenes comerciales muy altos, por el incremento de las importaciones en Norteamérica ante la previsión de aumentos arancelarios.

Pese a los datos positivos generales, en Oriente Medio los volúmenes de exportaciones en el primer trimestre cayeron un 9,7 % y los de las importaciones un 11,9 %, y se esperan contracciones aún mayores en los siguientes trimestres, ya que la guerra iniciada el 28 de febrero afectó al comercio de marzo, no a los meses anteriores.

Sólo en el tercer mes del año, la OMC estima que las importaciones mundiales de crudo procedente de Oriente Medio cayeron un 45 %, las de gas natural licuado un 52 % y las de fertilizantes un 26 %.

Por el contrario, en Asia las exportaciones aumentaron un 12,9 % interanual y las importaciones un 14,6 % en el periodo enero-marzo, impulsadas por las inversiones en IA y por los intercambios no sólo de China sino también de Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán, muchos de ellos interregionales.

Norteamérica también impulsó su comercio con el auge de la IA, con un crecimiento de las exportaciones en el primer trimestre del 7 % mientras las importaciones subieron un 10,7 %, aunque en este caso también influidas por la anticipación a subidas arancelarias de los importadores.

El resto de regiones no se vieron beneficiadas por el crecimiento en el sector de la IA, y, así, las exportaciones de Europa bajaron un 2,6 %, en África un 2,5 %, y en Sudamérica hubo una subida pero modesta, del 0,3 %.

Los analistas de la OMC esperan que el conflicto en Oriente Medio siga ejerciendo un impacto negativo mientras la IA tendrá una influencia positiva, por lo que «el impacto mundial dependerá de si acaba predominando un factor u otro».

Por sectores, el que experimentó un mayor aumento del valor comerciado fue el de equipos de oficina y telecomunicaciones, también beneficiado por la IA (44 %), seguido de minerales (27 %) y maquinaria (9 %).

Hubo en cambio descensos del 6 % en el valor comerciado de productos químicos, del 5 % en hierro y acero y del 3 % en combustibles. EFE

abc/pcc