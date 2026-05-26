El comercio internacional en el G20 creció con fuerza en enero-marzo pese a la guerra

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París, 26 may (EFE).- El comercio internacional de los países del G20 creció con fuerza en el primer trimestre, pese a los primeros efectos de la guerra en Oriente Medio, y eso por el alto nivel de intercambios de semiconductores y otros productos tecnológicos, en particular en el mercado asiático.

Las exportaciones de las 20 mayores economías mundiales subieron un 5,3 % entre enero y marzo respecto trimestre precedente (en que habían subido únicamente un 0,9 %), mientras las importaciones progresaron otro 5,3 % (tras un ligero retroceso del 0,1 % entre octubre y diciembre), indicó este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A ese aumento contribuyó de forma muy particular China, con un salto del 13,5 % de las ventas al exterior, de la mano de los semiconductores y de los productos de alta tecnología y alcanzaron un nivel particularmente elevado de 1,083 billones de dólares.

Las compras en el extranjero del gigante asiático crecieron a un ritmo todavía mayor, del 16,7 % hasta 767.600 millones de dólares, tiradas sobre todo de las adquisiciones de ordenadores.

También pesó en especial en la tendencia general Estados Unidos, con un salto de sus exportaciones del 9,3 % a 613.500 millones de dólares, gracias al oro no monetario y a los productos petroleros.

Las importaciones estadounidenses se expandieron un 8,1 % hasta 865.400 millones de dólares, con las compras de ordenadores y de equipamientos de telecomunicaciones.

La Unión Europea marcó el contrapunto, con un incremento en comparación relativamente tímido, ya que las exportaciones subieron únicamente un 1,1 % hasta 1,986 billones de dólares, al tiempo de las importaciones experimentaron un alza del 1,5 % hasta 1,932 billones.

Entre los grandes emergentes, las exportaciones de Brasil se mantuvieron prácticamente estables en el primer trimestre (+0,4 %) con 92.300 millones de dólares, mientras sus importaciones avanzaron un 4,2 % hasta 71,200 millones.

En el caso de Argentina, sus ventas al exterior se incrementaron un 1,5 % hasta 24.100 millones de dólares cuando sus compras sufrieron un bajón del 6 % (el más fuerte de todos los miembros del G20) a 17.800 millones de dólares. EFE

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