El comercio minorista brasileño sube un 0,2 % en agosto tras cuatro meses a la baja

1 minuto

São Paulo, 15 oct (EFE).- Las ventas del comercio minorista brasileño repuntaron un 0,2 % en agosto pasado frente a julio, con lo que puso fin a una racha de cuatro caídas mensuales consecutivas, informó este miércoles la oficina de estadísticas del Gobierno.

El aumento se debió a las mayores ventas de ropa, calzado, productos farmacéuticos y equipos informáticos, influenciadas estas últimas por la apreciación del real frente al dólar, según señaló el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La actividad recuperó así algo de terreno después de registrar resultados negativos en abril (-0,3 %), mayo (-0,4 %), junio (-0,1 %) y julio (-0,2 %).

En la comparación con agosto de 2024, el sector presentó un crecimiento del 0,4 %.

De esta forma, entre enero y agosto de este año, el comercio minorista acumuló una subida del 1,6 %, mientras que en los últimos doce meses avanzó un 2,2 %.

El enfriamiento del comercio minorista obedece en parte a los elevados tipos oficiales de interés del país suramericano, hoy en el 15,0 % anual, la tasa más alta de las dos últimas décadas, y refleja la desaceleración que sufre la economía brasileña actualmente.

El producto interior bruto (PIB) de la mayor economía de América Latina se expandió un 3,4 % en 2024, pero todas las previsiones anticipan un frenazo para este año, que limitará el crecimiento a entre un 2 y 2,5 %. EFE

