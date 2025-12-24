El comercio mundial de productos forestales repunta un 1,4 % tras la fuerte caída de 2023

2 minutos

Roma, 24 dic (EFE).- El comercio internacional de productos forestales mostró signos de recuperación en 2024, tras el desplome del 14 % registrado el año anterior, según el informe ‘Global Forest Products: Facts and Figures 2024’ publicado este miércoles por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las exportaciones globales de madera y papel crecieron un 1,4 %, hasta los 486.000 millones de dólares (unos 411.943 millones de euros), superando los niveles previos a 2021, mientras que las de productos forestales no madereros alcanzaron los 25.000 millones de dólares (unos 21.190 millones de euros).

«La cifra está destinada a aumentar a medida que los bosques ofrecen más oportunidades económicas en una creciente variedad de industrias, incluida la producción sostenible de madera», afirmó el director general de la FAO, Qu Dongyu.

En el informe, el organismo subraya una «recuperación gradual» del mercado en varias regiones, con estabilidad en la producción de madera aserrada a nivel global y un mayor dinamismo en sectores como los paneles de madera y la pulpa, impulsados en parte por Asia y América Latina.

La producción también repuntó en la mayoría de las categorías de productos forestales: la madera industrial en rollo aumentó un 2 % hasta 1.960 millones de metros cúbicos, aunque su comercio internacional cayó un 1%, mientras que la madera aserrada se mantuvo estable a nivel global, con descensos en Norteamérica (2 %) y un aumento del 2 % en América Latina y el Caribe.

Los paneles de madera registraron uno de los mayores avances, con un crecimiento del 5 % en la producción mundial y del 6 % en el comercio, hasta 90 millones de metros cúbicos.

Por su parte, la producción de pulpa de madera subió un 3 %, hasta los 189 millones de toneladas, impulsada por China y varios países sudamericanos —Brasil, Chile y Uruguay—, mientras que el comercio alcanzó un máximo histórico de 73 millones de toneladas.

También el consumo global de papel recuperado aumentó un 1 %, hasta 243 millones de toneladas.

El mercado de los pellets de madera, tras la ligera caída de 2023, volvió a los niveles de 2022 con 48 millones de toneladas producidas, de las cuales casi dos tercios se destinaron al comercio internacional, con Europa y Norteamérica manteniéndose como los principales productores, aunque la región Asia-Pacífico incrementó su cuota hasta el 22 %. EFE

mla/csv/jcg