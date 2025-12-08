El comisario de Comercio de la UE llega a la India con el acuerdo comercial pendiente

2 minutos

Nueva Delhi, 8 dic (EFE).- El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, inició este lunes una visita a la India con el objetivo de impulsar las negociaciones del tratado de libre comercio entre Bruselas y Nueva Delhi que, pese a avances técnicos, sigue pendiente de cierre en un momento de reconfiguración del comercio global.

«Fue un placer reunirme con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económico Sefcovic en Nueva Delhi hoy. Confío en que el comisario y su equipo mantendrán debates productivos en la India», dijo Jaishankar en un mensaje publicado en la red social X, junto a dos fotografías con Sefcovic.

La negociación India-UE se centra en un intercambio de accesos difícil que ha sido difícil de equilibrar.

Aunque en noviembre ambas partes lograron progresos en áreas como el desarrollo sostenible y las reglas de origen, el pacto final sigue condicionado por el difícil intercambio de accesos. La UE reclama una mayor apertura en el proteccionista mercado indio para sus automóviles, vinos y lácteos, mientras que Nueva Delhi exige mejores condiciones para sus exportaciones textiles y agrícolas.

El viaje del comisario europeo coincide con la implementación de la nueva estrategia de seguridad económica de la UE. Sefcovic presentó la semana pasada un documento que prioriza la creación de alianzas con «socios afines» para blindar el mercado europeo ante las tensiones geopolíticas con China y el proteccionismo de Washington.

Por su parte, desde que se vio golpeada por aranceles punitivos de hasta el 50 % para buena parte de sus productos por parte de EE.UU., la India ha intentado diversificar sus alianzas comerciales.

Pese a la búsqueda de nuevos socios, la India mantiene abierta la vía diplomática con Estados Unidos y aspira a sentar las bases de un nuevo marco comercial con la Casa Blanca antes de que finalice 2025, intentando revertir el impacto de las recientes sanciones. EFE

