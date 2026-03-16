El comisario de Defensa de UE alerta de la escasez de suministro de misiles antibalísticos

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Bruselas, 16 mar (EFE).- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, alertó este lunes de que tanto la Unión Europea (UE) como Ucrania y los países del golfo Pérsico van a afrontar una escasez de misiles antibalísticos, mientras persisten las amenazas por parte de Rusia y procedentes del conflicto en Oriente Medio.

“Habrá escasez de suministros de misiles antibalísticos para Ucrania, los países del Golfo y Europa”, aseguró Kubilius durante una intervención en el Foro Europa en Bruselas.

El comisario lituano instó a la UE a superar la fragmentación en el mercado interior comunitario para que la industria de defensa pueda incrementar sus prestaciones.

“¿Sería Estados Unidos más fuerte militarmente si tuviera 50 ejércitos a nivel estatal, 50 políticas de defensa soberanas a nivel estatal y 50 presupuestos de defensa?”, se preguntó.

Kubilius afirmó que, mientras la UE consolida su independencia y la fortaleza europea, “debemos ser conscientes de que en la guerra de Rusia contra Ucrania no se vislumbra la paz en el horizonte” pese a los esfuerzos diplomáticos por que haya negociaciones.

“Existe una posibilidad real de que nos enfrentemos a una agresión rusa contra nosotros”, agregó.

En ese sentido, dijo que hay que recordar que Rusia destina a su ejército, en términos de paridad de poder adquisitivo, el 85 % del gasto en defensa de la UE, y que “está preparada para utilizar entre siete y nueve millones de drones en 2026”.

Asimismo, afirmó que la guerra en Irán “puede afectarnos no solo con el aumento de los precios de la energía, sino también con ataques con misiles balísticos de hasta 3.000 kilómetros de alcance”.

“Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirma que Europa necesita aumentar sus capacidades de defensa aérea en un 400 %”, apuntó.

Kubilius también llamó la atención sobre que Estados Unidos está “desplazando su atención hacia la región indopacífica” y que está solicitando a la UE que asuma “la responsabilidad de la defensa convencional y la paz en Europa”.

“No tenemos motivos racionales para rechazar tal petición”, consideró.

Asimismo, puso de relieve que en la UE “debemos estar preparados para ser independientes y capaces de ser fuertes en la defensa” de su territorio.

Kubilius también se refirió al discurso de la semana pasada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que la política alemana levantó polémica al decir que «Europa ya no puede seguir siendo la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ya no existe y que no volverá».

«No podemos afrontar los retos de hoy con las soluciones de ayer. Por eso necesitamos un cambio. Solo el cambio puede hacernos fuertes», argumentó el comisario. EFE

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