El comisario europeo de Interior no ve relación entre regularización y la crisis en Ceuta

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Bruselas, 4 ago (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, negó este martes que haya una relación entre la regularización de migrantes anunciada en enero por el Gobierno de España y la crisis migratoria en Ceuta, aunque reconoció que esa medida «no es una buena señal».

«No se ve un vínculo directo en este momento entre la regularización y los incidentes en Ceuta. Pero siempre digo sobre esta discusión de la regularización que no es una buena señal. Definitivamente, no», dijo Brunner en una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de los Veintisiete.

El político austríaco destacó que el encuentro, que se celebró por videoconferencia y al que fueron invitados los países extracomunitarios asociados a Schengen -Islandia, Liechtestein, Noruega y Suiza-, así como las agencias europeas Frontex (fronteras), Europol (policía) y Asilo, fue una oportunidad para «clarificar los hechos sobre el terreno».

«El ministro (español, Fernando) Grande-Marlaska confirmó que la situación está bajo control, que nadie se ha trasladado a la España continental y que el espacio Schengen no ha sido afectado», explicó Brunner, quien lo calificó de «prueba de resiliencia europea».

Una «prueba de seguridad» de las fronteras exteriores de la Unión que estos días mostró que «hay actores sin consideración alguna por la seguridad o incluso por la vida de personas inocentes», en referencia a los 75 fallecidos registrados hasta ahora por el Gobierno español.

Las mafias como responsables

El comisario abrazó el discurso del Gobierno de España sobre la influencia que las «mafias» de tráfico de personas han tenido en la entrada de 72.000 personas a la ciudad autónoma, según datos que el propio ministro Grande-Marlaska ofreció en Madrid al término de la reunión ministerial.

El regreso voluntario de 70.000 de esas personas es resultado, según Brunner, de «una estrecha cooperación entre España, Marruecos y la Comisión en los últimos días», por lo que aprovechó para agradecer a la administración española y al Gobierno de Ceuta por «restablecer el orden y trabajar en estrecha colaboración» con las autoridades marroquíes.

Brunner recordó que Marruecos está incluido en la lista de países de origen seguros, lo que acelera los trámites de devolución de migrantes que ingresan irregularmente en territorio comunitario.

Con respecto a una posible implicación del país magrebí en la crisis migratoria, Brunner evitó pronunciarse, aunque apuntó que España mantiene una investigación abierta en la que participará la agencia europea de cooperación policial Europol.

«Entiendo que hay una investigación en curso sobre el asunto en España. Por lo tanto, no puedo comentar nada más al respecto. Pero había, por supuesto, cierta desinformación por parte de los traficantes de personas», manifestó.

También recordó que Frontex cuenta con un contingente de 30 trabajadores presentes en Ceuta y expresó la posibilidad de que éste aumente. EFE

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