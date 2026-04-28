El comisario europeo subraya el papel de la ciencia en la transición energética

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Santa Marta (Colombia), 28 abr (EFE).- El comisario europeo de Clima, Cero Neto y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, ha subrayado este martes en la ciudad colombiana de Santa Marta el papel de la ciencia para lograr la transición energética y ha considerado necesario plantear objetivos de corto, mediano y largo plazo para cumplir este propósito.

«La transición de los combustibles fósiles es una manera muy tangible para poder seguir la ciencia», ha expresado Hoekstra, quien ha intervenido en la inauguración del segmento de alto nivel de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

El comisario europeo ha señalado que la ciencia llevó a muchos países a estar de acuerdo con el Consenso de Dubái, alcanzado en la COP28 en 2023 y firmado por casi 200 naciones para iniciar la transición que permita el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.

«Nosotros ya tuvimos un motivo muy importante para movernos a la acción climática (la guerra en Ucrania). Estamos haciendo la transición y ahora lo hacemos también por motivos comerciales y de independencia. Así que avancemos», ha resaltado.

En la conferencia de Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

Entre los participantes del segmento de alto nivel de este martes también están el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen. EFE

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