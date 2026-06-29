El comité conjunto de Irán y Omán se reúne en Mascate para negociar el futuro de Ormuz

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El Cairo, 29 jun (EFE).- La primera reunión del Comité Conjunto de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz se celebró este lunes en Mascate, en donde ambas partes abordaron la seguridad actual del paso marítimo y las futuras bases para su gestión legal y territorial, según afirmó el viceministro de Exteriores iraní Kazem Garibabadi.

Garibabadi mantuvo el encuentro con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores omaní, Abdulaziz Al Hinai, según afirmó en su cuenta oficial de X.

«Además de revisar las cuestiones actuales relacionadas con el estrecho, intercambiamos puntos de vista sobre la futura gestión del estrecho en el marco de la quinta cláusula del Memorando de Entendimiento de Islamabad y sobre los derechos soberanos de los Estados ribereños», afirmó Garibabadi en su comunicado.

La celebración de este Comité coincide con un repunte de la tensión militar en la zona, tras los bombardeos del fin de semana entre EE.UU. e Irán, y un pulso diplomático entre Teherán y Mascate por el control del tráfico de una vía por la que circulaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto iniciado en febrero.

Aunque ambos países comparten la soberanía de las aguas territoriales del estrecho, las posturas sobre cómo reabrir el canal tras el armisticio firmado el pasado 17 de junio están enfrentadas.

Por un lado, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtió en el día de ayer que Irán es el «único responsable» de la gestión del paso y que cualquier intervención externa «retrasará la reapertura».

Teherán defiende que el pacto con Washington le otorga la administración exclusiva para normalizar el tráfico en un plazo de 30 días y mantiene su intención de cobrar peajes.

Por otro lado, Omán -apoyado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y EE.UU.- habilitó la pasada semana de forma unilateral un «corredor marítimo temporal» libre de tasas y coordinado con la Organización Marítima Internacional (OMI), invocando el derecho internacional y la libertad de navegación.

En este contexto, la mesa de negociación en Mascate arranca bajo la sombra de los recientes enfrentamientos armados en el estrecho, después de que Washington atacara posiciones en territorio iraní en respuesta a las acciones de Teherán contra dos buques, lo que provocó represalias iraníes con bombardeos sobre Baréin y Kuwait.

El estreno del Comité Conjunto busca encauzar la hoja de ruta de 60 días pactada en Suiza para lograr la reapertura definitiva de Ormuz. EFE

arb/amr/alf