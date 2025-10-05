The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Comité de la Cruz Roja pide alto el fuego: «La humanidad se desgarra en Gaza»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 5 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió este domingo un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde aseguró que en estos dos años de ofensiva israelí se ha desgarrado toda «humanidad», con miles familias palestinas separadas, falta de alimento y ataques contra viviendas.

«Durante dos años, la población civil ha sufrido la muerte, el desplazamiento forzado y la negación de su dignidad de forma devastadora. Hemos visto cómo la humanidad se desgarra en Gaza», dijo hoy en un comunicado Sarah Avrillaud, jefa de la subdelegación del CICR en Gaza.

Avrillaud añadió que miles de palestinos han sido separados de sus familias y que muchos siguen desaparecidos, mientras que escasea el agua potable en la Franja y la presencia de servicios médicos. Israel ha bombardeado de forma sistémica hospitales y centros médicos en el enclave, dejando operativos de forma parcial a un tercio de ellos, según datos de OCHA.

«He conocido a madres aterrorizadas que no saben cómo alimentar a sus hijos ni cómo mantenerlos a salvo (…) He visto a familias enteras emerger de edificios destruidos y cubiertos de polvo, conmocionadas pero vivas», continuó Avrillaud.

Esta previsto que mañana comiencen en El Cairo las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel a fin de lograr implementar la última propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los cautivos, vivos y muertos, en una sola tanda. EFE

pms/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR