El comité de transición de Mamdani recauda medio millón dólares en menos de 30 horas

1 minuto

Nueva York, 7 nov (EFE).- El Comité de Transición del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, recaudó 517.947.30 dólares en menos de 30 horas de haberse constituido de cara a su toma de posesión, el próximo 1 de enero.

El dinero llegó de 7.000 donantes individuales, mucho más que los que tuvo el alcalde Eric Adams para su toma de posesión, hace cuatro años (884) o los 820 que contribuyeron para la de su antecesor, Bill de Blasio (820), combinados, de acuerdo con un comunicado.

Horas después de su elección como el nuevo alcalde de la ciudad, Mamdani anunció a su equipo de transición integrado solo por mujeres -entre ellas la única latina, Garce C. Bonilla, presidenta y directora ejecutiva de la ONG United Way- y de inmediato comenzó el trabajo de cara al traspaso de mando, de Adams al demócrata socialista.

«A pesar de estar en camino de lograr una recaudación de fondos histórica, la donación promedio de 73 dólares para la transición de Mamdani también está muy por debajo del monto promedio de donación para la transición de Adams (1.219 dólares) y de De Blasio (2.392 dólares)», agrega el comunicado.

«Estoy sumamente agradecido a los miles de trabajadores neoyorquinos que han contribuido a financiar nuestro esfuerzo de transición», indica en la declaración Mamdani, que se encuentra en Puerto Rico participando en el evento anual SOMOS que reúne a diversos líderes de la comunidad latina. «EFE

