El Comité ONU contra Tortura preocupado por malos tratos en el penal argentino de Piñero

Ginebra, 28 nov (EFE).- El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó este viernes su preocupación por el aumento de denuncias de malos tratos en prisiones y dependencias policiales de Argentina, aludiendo especialmente a casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, en marzo de 2024.

Las denuncias en ese centro incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, indicó el comité en el informe donde se analiza el cumplimiento por parte de Argentina de la Convención Internacional contra la Tortura.

El comité además está preocupado por las posibles represalias contra personas que presentan denuncias estando bajo custodia, la ausencia de mecanismos eficaces de denuncia y de protección para víctimas y testigos, y «el hecho de que la única alternativa que se ofrezca en estos casos sea el traslado a celdas de aislamiento o a otros establecimientos penitenciarios».

El grupo de expertos, que trató estas cuestiones con una delegación del Gobierno argentino en sesiones celebradas los días 12 y 13 de noviembre, pidió al Estado argentino que se investigue con imparcialidad estas y otras denuncias y que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables.

En otro apartado, el informe muestra preocupación por los «altos índices de muertes en custodia en todos los lugares de detención, en su mayoría como consecuencia de enfermedades, aunque también se han registrado casos de suicidio y homicidio».

El texto alude también a denuncias sobre «detenciones masivas seguidas de actos de hostigamiento y arrestos sin supervisión judicial» en el marco de «operativos preventivos» como los realizados en barrios populares de Tucumán o durante las llamadas operaciones de «orden y limpieza» en Buenos Aires contra personas que vivían en la calle.

Por otro lado, el comité dice no haber recibido información completa sobre presuntos abusos cometidos por las fuerzas del orden durante las manifestaciones del pasado marzo en Buenos Aires. EFE

