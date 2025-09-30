El concurso de Miss Mundo Dominicana se celebrará el 11 de octubre en Punta Cana
Santo Domingo, 30 sep (EFE).- El 11 de octubre próximo se producirá la ceremonia de coronación de la nueva Miss Mundo Dominicana en un hotel de Punta Cana, informaron hoy los organizadores, al señalar que el evento se transmitirá por un canal nacional de televisión abierta y por la cadena Univisión.
La directiva de Miss Mundo Dominicana explicó que, como parte de sus premios, la ganadora recibirá un contrato como corresponsal de noticias Univision 41 Nueva York, durante su año de reinado, a través del segmento ‘Ventana a Quisqueya’.
La gran final del Miss Mundo Dominicana será conducida por Jomari Goizo, Honey Estrella, Sofía Sanabria y la participación especial de la actual Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado.
La noche de coronación contará con la participación de artistas dominicanos como Jandy Ventura, quien «engalanará» la gala con una apertura honrando el merengue, así como de Yohan Amparo y Paloma Richiez.EFE
