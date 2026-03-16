El condenado por el ataque islamista que hirió a un español en Berlín recurre la sentencia

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Berlín, 16 mar (EFE).- El sirio Wassim Al Mussleh, autor de un atentado islamista que en febrero de 2025 dejó herido grave al turista vasco Iker B. en el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados de Berlín, ha recurrido la sentencia del Tribunal Regional de la capital alemana que le condenó a trece años de cárcel.

Según confirmó a EFE una portavoz del Tribunal Regional de Berlín, donde se le impuso a Al Mussleh la condena el pasado 5 de marzo, Holger Schneider-Glockzin, abogado defensor del autor del ataque, ha presentado el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) de Alemania.

En consecuencia, el TS se encargará, en un proceso que puede durar meses, de revisar la sentencia.

«Si el Tribunal Supremo encuentra errores jurídicos, puede anular parcial o totalmente la condena y devolverla a otra instancia de otro tribunal, y si no los encuentra, descartará el recurso, que es lo más habitual», precisó la portavoz judicial.

Al Mussleh fue condenado por tentativa de asesinato y tentativa de pertenencia a la organización terrorista del Estado Islámico (EI).

En febrero de 2025, Wassim Al Mussleh, refugiado sirio que se radicalizó en internet, atacó con un cuchillo a la víctima, un bilbaíno de 30 años al que causó heridas de gravedad en el cuello y la cara junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados, donde se había dirigido para, según la fiscalía, buscar personas judías o israelíes a las que atacar.

En el juicio, la fiscalía pidió la cadena perpetua mientras que su defensa solicitó siete años de cárcel y la aplicación del derecho penal juvenil, pues en el momento de los hechos el sirio tenía 19 años.

La acusación popular, representada por Sebastian Sevenich, abogado de la víctima, solicitó un castigo de hasta doce años en aplicación del derecho penal juvenil.

La magistrada responsable de la condena, Doris Husch, impuso un castigo de trece años, según lo estipulado en el derecho penal común, pues consideró maduro, como un adulto joven, a Al Mussleh en el momento en que cometió el atentado.

Iker B. no estuvo presente en la lectura de la sentencia, pero declaró el pasado 3 de diciembre en el juicio, donde dijo que contaba con ayuda psicológica y que después del ataque tenía «miedo de salir a la calle y miedo a todo».

El regreso al trabajo ha sido imposible para él, que es nutricionista, según dijo. EFE

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