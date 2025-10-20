El Conep asume presidencia de patronales de Centroamérica y Panamá

2 minutos

Santo Domingo, 20 oct (EFE).- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) anunció este lunes que asumió la presidencia de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap).

A través de un comunicado, el Conep precisó que el acto se realizó en el marco de la Asamblea General de Presidentes de la Federación, donde los representantes de las principales organizaciones empresariales de la región se dieron cita para definir las líneas estratégicas de trabajo del período 2025-2026.

En la sesión, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, resaltó que la integración regional «es fundamental para fortalecer la competitividad de las economías, atraer inversiones, impulsar la productividad y garantizar estabilidad democrática y oportunidades para las personas de la región».

Durante su gestión, que tendrá una duración de un año, el Conep priorizará el fortalecimiento institucional de la Federación y la promoción de una agenda de incidencia regional, añadió la información.

Entre los compromisos asumidos se destacan completar la constitución legal de la Federación en Panamá, reincorporar al Conep de Panamá, fortalecer el financiamiento institucional y promover una participación activa en la Cumbre Empresarial de las Américas, que tendrá lugar en diciembre de este año en la República Dominicana.

Asimismo, se impulsará un seguimiento coordinado a la situación económica y política de los países miembros, con miras a preservar la estabilidad, fomentar el comercio intrarregional y fortalecer los vínculos con organismos internacionales.

La Fedepricap agrupa a las principales organizaciones empresariales de Centroamérica y la República Dominicana, y trabaja desde su creación por la promoción de políticas públicas que fortalezcan la competitividad, el empleo y la estabilidad democrática en la región.EFE

mf