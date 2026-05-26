El conflicto armado aviva la desinformación en las presidenciales de Colombia

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En medio del peor pico de violencia en una década, la desinformación relacionada con grupos armados encuentra terreno fértil en la campaña presidencial de Colombia, que escogerá entre la continuidad de los diálogos de paz o la mano dura para doblegar a los criminales.

Contenidos falsos de los candidatos asociados a narcos, paramilitares y guerrilleros se viralizan en redes sociales de cara a los comicios del 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro.

Mientras el aspirante Iván Cepeda propone insistir en la «paz total», la política del mandatario de negociar el desarme de los grupos criminales; los opositores de derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia prometen militarización y megacárceles.

Usuarios en redes sociales tergiversan las posiciones de los candidatos con contenidos que intentan asociarlos con actividades ilegales en el país que más produce cocaína del mundo.

Los colombianos son «más sensibles» ante el conflicto y «eso es útil para las personas que desinforman», explica Camilo Rincón, experto en psicología política de la Universidad de La Sabana.

A esto se suma un ingrediente adicional. A diferencia de otros países en Latinoamérica con presencia de organizaciones ilegales, en Colombia los grupos armados históricamente han intervenido en política y hoy usan las redes sociales: tienen páginas web, grupos de Whastapp y TikTok.

– Mentiras con presupuesto –

La oposición acusa a las guerrillas de presionar a los votantes a favor de Cepeda, señalamientos que él rechaza.

Hijo de un senador comunista asesinado, Cepeda aparece con frecuencia en contenidos falsos relacionados con rebeldes: en redes circula un video alterado con inteligencia artificial en el que dice que incorporará guerrilleros a las fuerzas militares; o un montaje en el que se le muestra «recibiendo instrucciones» de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país.

A pocos días de los comicios, medios de comunicación y campañas rivales difundieron información sobre un audio en el que un supuesto jefe rebelde amenazaba a quienes no votaran por Cepeda en el sur del país.

Tras una investigación, el ministerio de Defensa reveló la identidad real del autor, un extorsionista encarcelado.

Es difícil saber «quién está tras bambalinas» en este tipo de desinformación pues las redes «facilitan el anonimato», dice Frey Muñoz, subdirector de la organización civil Misión de Observación Electoral (MOE).

Pero se sabe que, además de los usuarios «espontáneos», existen «cuentas coordinadas con intereses claros, que ponen plata en una plataforma» para aumentar su alcance, añade.

Un video de Valencia en el que supuestamente «elogia» al paramilitarismo de los años 1990 fue pautado en Facebook para alcanzar más de 30.000 visualizaciones, por ejemplo.

– De las redes a las calles –

La desinformación surge en medio del miedo. Los colombianos acudirán a las urnas en un país golpeado por la peor crisis de violencia desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.

Atentados con bombas, secuestros y extorsiones se multiplican y son combustible nuevo para la desinformación que afecta a todos los candidatos.

Por ejemplo, De la Espriella, abogado de varios paramilitares y narcos, supuestamente aparece junto a un mafioso en una fotografía en redes, pero el hombre de la imagen no es el candidato.

Y de Valencia, muy cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se difundió un video tergiversado en el que supuestamente dice que gobernará con paramilitares.

Muchos votantes creen en estas falsas informaciones, sostienen expertos.

«Yo veo las últimas encuestas y no puedo creer que Cepeda tenga tanto apoyo», dice Cecilia Castaño, una contadora pensionada de 66 años en Bogotá.

«Sinceramente me da miedo que la gente elija una persona que quiere continuar con el legado de terror de Petro, se nos va a inundar el país de guerrilla», añadió.

La MOE incluyó a la desinformación entre los principales riesgos electorales porque puede profundizar la «radicalización política» y «llevar al elector a votar por sus emociones más que la razón», según Muñoz.

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