El Congreso brasileño aprueba aumentar los impuestos a casas de apuestas y ‘fintechs’

2 minutos

São Paulo, 17 dic (EFE).- El Senado de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que aumenta los impuestos a las casas de apuestas digitales y a las empresas del sector tecnofinanciero, las ‘fintechs’, con el fin de aumentar la recaudación tributaria de cara al próximo año.

El texto, que contó con el apoyo de 62 senadores contra seis detractores, incluye también un recorte del 10 % en algunos tipos de beneficios fiscales de los que gozaban diversas actividades económicas.

El objetivo es aumentar la recaudación tributaria para evitar un corte de gastos en el presupuesto de 2026, año en el que se celebrarán en el país elecciones presidenciales, regionales y legislativas.

Tras la aprobación del Senado, el texto pasará a sanción presidencial, lo que se espera que suceda con celeridad, ya que el Ejecutivo cuenta con la aprobación de la medida para garantizar el equilibrio de las cuentas el próximo año.

El relator del texto, el senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores (PT), mantuvo sin alteraciones el texto aprobado en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el ponente del proyecto en la Cámara baja, Aguinaldo Ribeiro, este conjunto de medidas recaudatorias tendrán un impacto de más de 20.000 millones de reales (aproximadamente 3.600 millones de dólares) en el presupuesto federal del próximo año.

El proyecto recoge que la tributación a la que estarán sometidas las casas de apuestas digitales, las llamadas ‘bets’, aumentará paulatinamente desde el actual 12 % hasta el 13 %, en 2026; el 14 %, en 2027; y el 15 %, en 2028.

Está previsto que la mitad de ese aumento sea destinado a cubrir gastos en seguridad social y la otra mitad, para financiar el sistema de salud.

En el caso de las empresas de tecnofinanzas, pasarán del 15 % actual al 17,5 % hasta finales de 2027, porcentaje que se elevará al 20 % a partir de 2028.

El proyecto también fija el aumento del 15 % al 17,5 % del impuesto que grava los intereses sobre el capital propio distribuidos por las empresas a los socios como remuneración.

Por otro lado, los beneficios fiscales de los que gozan diversos sectores productivos no deberán superar el equivalente al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país. EFE

