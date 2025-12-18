El Congreso brasileño aprueba el proyecto que busca reducir la pena de Bolsonaro

São Paulo, 17 dic (EFE).- El Senado brasileño aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

El proyecto, que había sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, contó con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora será enviado a sanción presidencial. EFE

