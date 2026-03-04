El Congreso brasileño ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

São Paulo, 4 mar (EFE).- El Congreso de Brasil ratificó este miércoles el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de que los Parlamentos de Uruguay y Argentina hicieran lo mismo recientemente.

La aprobación por unanimidad en el Senado llega después de que el tratado, negociado desde hace más de 25 años, ya recibiera la semana pasada el visto bueno en la Cámara de Diputados.EFE

