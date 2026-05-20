El Congreso chileno aprueba iniciar la discusión de la polémica megarreforma de Kast

2 minutos

Santiago de Chile, 20 may (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles iniciar la discusión de la polémica «megarreforma» del presidente José Antonio Kast, considerado el proyecto estrella del gobierno ultraderechista y que incluye importantes rebajas tributarias.

La sala del Congreso admitió con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención la propuesta del Ejecutivo, que Hacienda considera «clave» para reactivar la economía y fomentar el empleo formal, con medidas que consideran entre otras la reducción de impuestos a las empresas del 27 % al 23 %.

Previo a la votación, el jefe de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que «lo importante es dar la certeza tributaria, la certeza de que las rebajas tributarias que hoy se hagan respecto de las inversiones en estos años, no las futuras, tengan la seguridad de que es un impuesto que va a ser válido por los años que siguen».

Una vez conocido el resultado de la votación, de cara al debate específico artículo por artículo, Quiroz se mostró optimista y afirmó que espera un «resultado favorable en materia de invariabilidad tributaria», que el proyecto original fija en 25 años.

Uno de los objetivos claves del plan económico de Kast es elevar el crecimiento del país sudamericano desde el 2,5 % del año pasado hasta el 4 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

Presentado al país como ley de «Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social», el texto recibió tras su ingreso al Congreso Nacional observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad a cargo de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para «alcanzar las metas de déficit y deuda».

El Ejecutivo, integrado por una coalición entre la ultraderecha de Kast y la derecha tradicional y que no tiene mayoría en el Parlamento, contó con los votos a favor de los diputados del Partido de la Gente (PDG), un partido populista de derechas que ha puesto condiciones al Ejecutivo para respaldar el proyecto.

La izquierda, en tanto, votó en contra y denuncia que la megarreforma beneficiará a los más ricos.

El Gobierno aspira a que la reforma sea despachada antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año. EFE

ssb/rod