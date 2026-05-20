El Congreso chileno aprueba iniciar la discusión de polémica megarreforma de Kast

1 minuto

Santiago de Chile, 20 may (EFE).- El Congreso de Chile aprobó este miércoles iniciar el debate artículo por artículo de la principal reforma económica del presidente José Antonio Kast, un proyecto que contempla rebajas tributarias para empresas y que el oficialismo considera clave para reactivar la economía.

La sala del Congreso certificó con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención la propuesta del Ejecutivo, que Hacienda considera «clave» para reactivar la economía y fomentar el empleo formal con medidas que consideran la reducción de impuestos a las empresas del 27 % al 23 %.

El Ejecutivo, integrado por una coalición entre la ultraderecha de Kast y la derecha tradicional y no tiene mayoría en el Parlamento, contó con los votos a favor de los diputados del Partido de la Gente (PDG), un partido populista de derechas.

La izquierda, en tanto, votó en contra y denuncia que la megarreforma beneficiará a los más ricos. EFE

ssb/mmm/nvm