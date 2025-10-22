El Congreso de Brasil archiva un pedido de destitución contra un hijo de Bolsonaro

Brasilia, 22 oct (EFE).- El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados de Brasil archivó este miércoles un pedido de destitución contra el legislador Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro que ha hecho campaña en Estados Unidos a favor de la imposición de sanciones contra su país.

Diputados de derecha y de centroderecha votaron por desestimar el caso, al considerar que las declaraciones de Bolsonaro eran de carácter político y estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión.

El Partido de los Trabajadores (PT), la formación fundada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que había solicitado la destitución del diputado, afirmó que presentará un recurso contra la decisión ante la dirección de la Cámara Baja.

El diputado del PT Lindbergh Farias dijo en redes sociales que la negativa a destituir a Bolsonaro es una «vergüenza» porque este «continúa en EE.UU. conspirando contra Brasil y cometiendo un crimen de traición nacional».

Pese al archivamiento de este pedido, Eduardo Bolsonaro corre el riesgo de perder el mandato por acumulación de faltas, ya que vive en EE.UU. desde marzo.

El diputado se mudó al país norteamericano para tratar de que el Gobierno de Donald Trump le ayudase a frenar el juicio contra su padre por un intento de golpe de Estado.

Tras ese cabildeo, Trump impuso un arancel adicional del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, con la justificación de que las autoridades realizaban una persecución judicial y política contra el exmandatario.

Asimismo, revocó el visado a algunos integrantes de la Corte Suprema, el tribunal encargado de juzgar al líder ultraderechista, y congeló los bienes que pudiera tener en EE.UU. el magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso contra el expresidente.

Pese a todas estas presiones, Jair Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por tratar de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que se impuso Lula por un estrecho margen. EFE

