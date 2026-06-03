El Congreso de Brasil dificulta el acceso al aborto a jóvenes víctimas de violación

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Los legisladores brasileños aprobaron este martes un decreto que dificulta el acceso al aborto a adolescentes víctimas de violencia sexual.

En una votación relámpago, el Senado desmontó una resolución de un ente gubernamental para la atención de jóvenes víctimas de violación y las garantías de sus derechos.

Antes de entrar en vigor, el texto -previamente aprobado por la Cámara de Diputados- debe cumplir un último paso en el Congreso, controlado por aliados del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y otras fuerzas conservadoras.

El debate en el plenario del Senado acabó en menos de dos minutos, con una votación simbólica de media docena de los 81 senadores.

El Consejo nacional de los derechos de los niños y adolescentes (Conanda), que había redactado la resolución, denunció un «grave retroceso».

«Es una derrota histórica en la protección integral de niñas y adolescentes en Brasil», dijo el ente estatal en un comunicado.

La norma derogada ponía acento en privilegiar el interés de las víctimas.

En caso de desacuerdo de las menores con sus padres o responsables, podían obtener asistencia jurídica gratuita para salvaguardar sus derechos, como interrumpir el embarazo, un punto criticado por los conservadores.

La senadora derechista Damares Alves dijo que la norma «desconsidera el papel y vacía el poder de los padres y responsables para decidir sobre la atención de niñas y adolescentes en situaciones de violencia sexual».

El Código Penal de Brasil actualmente no castiga el aborto en casos de violación, riesgo de muerte de la gestante o malformación cerebral del feto.

Fuera de esas excepciones, el aborto está penado con hasta cuatro años de cárcel.

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