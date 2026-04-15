El Congreso de El Salvador autoriza al Gobierno emitir deuda por 100 millones de dólares

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San Salvador, 15 abr (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), autorizó este miércoles al Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la emisión de deuda por hasta 100 millones de dólares (más de 84,7 millones de euros), para «a atender prioridades estratégicas» del Ejecutivo y «apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y económicos».

El decreto, aprobado por con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, indicó que los recursos se obtendrán por medio de títulos valores de crédito «a hacer colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional».

«Los recursos son necesarios para atender urgentes e ineludibles obligaciones que demanden la población. Atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y económicos», indicó el decreto legislativo leído y aprobado durante la sesión plenaria de hoy.

La autorización de los títulos valores no contó con el apoyo de la diputada de oposición Claudia Ortiz, del partido minoritario VAMOS.

El Gobierno del presidente Bukele ha seguido adquiriendo deuda a pesar de que, en septiembre de 2025, el mandatario afirmó que el país «ya no gastará más de lo que produce anualmente».

Reportes de la prensa local señalaron que la deuda externa de El Salvador en 2025 fue de 15.224,93 millones de dólares e implicó un crecimiento de 1.685,9 millones de dólares (12,4 %), en comparación con el 2024.

Mientras, la deuda interna llegó en 2025 a los 7.341,05 millones de dólares. EFE

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