El congreso de Fatah elige nuevamente a Mahmud Abás como su presidente por unanimidad

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Jerusalén, 14 may (EFE).- La Conferencia General del Movimiento para la Liberación Palestina, Fatah, eligió este jueves por unanimidad a Mahmud Abás como presidente de la formación, que dirige desde hace más de dos décadas, informó la agencia oficialista de noticias palestina, Wafa.

Los miembros de la VIII Conferencia de Fatah destacaron tras renovar a Abás (de 90 años) en el cargo, su importancia al frente de la etapa que atraviesa el pueblo palestino, marcada por la ofensiva israelí en Gaza y la creciente ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este, añadió Wafa.

El congreso congrega en Ramala (centro de Cisjordania, pero con sesiones simultáneas en Gaza, El Cairo y Beirut) a 2.580 miembros de Fatah, que gobierna en Cisjordania ocupada desde la fundación de la ANP en 1994.

Durante su discurso de apertura del congreso este jueves, Abás aseguró que la formación se prepara para celebrar unas elecciones generales y presidenciales en los territorios palestinos.

Serían las primeras en dos décadas, en las que su celebración se ha ido posponiendo, manteniendo a Abás como presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

La formación, pero especialmente Abás, se ha visto crecientemente denostada con el paso de los años entre la población palestina, que denuncia su inactividad ante la ocupación israelí o su propia corrupción interna. EFE

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