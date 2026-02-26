El Congreso de México reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas

El Congreso de México aprobó este miércoles una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que se aplicará de manera gradual hasta 2030.

México se suma así a Chile, Ecuador y Venezuela, países de América Latina que también contemplan una jornada laboral de 40 horas semanales en sus leyes. En la región predominan las jornadas de 48 horas semanales, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, diputados opositores criticaron a la reforma por mantener en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, sobre los derechos laborales, que «por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario».

Es una «simulación», dijo la diputada del derechista Partido Acción Nacional (PAN) Annia Gómez, durante el debate legislativo.

Mientras, Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (centro izquierda) dijo que esta reforma debía «establecer explícitamente que por cada cinco días de trabajo se deben disfrutar de dos días de descanso».

México ocupa uno de «los primeros lugares de estrés laboral a nivel mundial, el 75% de la fuerza laboral lo padece, el descanso es clave para una vida sana y equilibrada», añadió.

La jornada laboral comenzará a reducirse en 2027, cuando pasará a 46 horas y disminuirá dos horas cada año hasta llegar a 40 en 2030.

«En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones», señaló la Cámara de Diputados en un comunicado.

La reforma constitucional fue aprobada con 469 votos a favor y cero en contra durante la madrugada del miércoles.

Luego de ser avalada por el Senado hace dos semanas, el proyecto ahora requiere el voto favorable de 17 de los 32 legislativos estatales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y hacerse efectiva.

