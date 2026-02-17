El Congreso de Perú aborda las mociones de censura contra el presidente interino José Jerí

Lima, 17 feb (EFE).- El pleno del Congreso de Perú inició este martes la sesión extraordinaria convocada para debatir las siete mociones de censura presentadas contra el presidente interino, José Jerí, que puede derivar en el octavo cambio presidencial en el país andino en cerca de una década de inestabilidad política.

Jerí, de 39 años, puede ver así finalizado su Gobierno de transición antes de tiempo, tras haber ascendido a la Presidencia en octubre pasado, al ser el presidente del Congreso en el momento que fue destituida la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que debía dirigir el país hasta ceder al mando al ganador de los nuevos comicios convocados para el 12 de abril.

La sesión en el Legislativo busca la censura de Jerí como presidente del Congreso, lo que se daría con la mitad más uno de los congresistas presentes y lo que automáticamente le haría dejar de ser presidente encargado de la República, pero un grupo de partidos que todavía lo apoyan quieren que se tramite como vacancia (destitución presidencial), lo que requiere los votos de dos tercios de la cámara (87), algo más complicado de conseguir.

A lo largo de las últimas semanas, el comportamiento de Jerí como presidente ha quedado en entredicho y se le han abierto investigaciones en la Fiscalía por tráfico de influencias.

El mandatario fue descubierto cuando acudió el pasado 26 de diciembre encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un restaurante propiedad de un empresario chino contratista del Estado y de la propia oficina presidencial, y también visitó una de sus tiendas el 6 de enero, cuando horas antes el local había sido clausurado por las autoridades municipales.

A ello se sumaron las revelaciones periodísticas de presuntas irregularidades en la contratación de una serie de funcionarias que entraron a trabajar al Gobierno de Jerí tras haberse reunido aparentemente con él en el Palacio de Gobierno.

El Parlamento peruano, que tiene su sede principal en obras y se encuentra en receso, tuvo que reunirse improvisadamente en un auditorio del centro de Lima, al lograr las firmas de 78 de los 130 congresistas para que se celebre esta sesión extraordinaria que tiene como único punto del día las mociones contra Jerí.

En caso de que Jerí fuese censurado, el Legislativo peruano debería escoger a otro congresista que, en el momento de ser nombrado presidente del Congreso asumiría automáticamente como presidente interino del país, hasta el 28 de julio de 2026, cuando se nombre como mandatario al ganador de los comicios presidenciales, que ya se encuentran en marcha. EFE

