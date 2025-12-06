El Congreso de Perú aprueba pedido del Gobierno de facultades legislativas sobre seguridad

3 minutos

Lima, 5 dic (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó este viernes el pedido de facultades legislativas propuestas por el Gobierno para impulsar normas durante 60 días contra la criminalidad organizada, la inseguridad ciudadana y el impulso a la economía.

Con 80 votos a favor y 20 en contra, el pleno aprobó el texto, que cuenta con ciertas modificaciones respecto al original, y el dictamen fue exonerado de segunda votación tras obtener los votos necesarios, con lo que quedó listo para que el Gobierno lo promulgue.

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el fujimorista Arturo Alegría, destacó que el grupo de trabajo aprobó 49 de las 58 solicitudes y submaterias, lo que representa el 84 % del pedido del Ejecutivo, «siempre dentro de los límites constitucionales y respetando el rol de control político del Parlamento».

Asimismo, destacó «el trabajo exhaustivo» de dicha comisión, que atendió el pedido del Ejecutivo con suma urgencia, realizando sesiones extraordinarias y mesas de trabajo para recoger aportes de todas las bancadas y señaló que gracias a este proceso, se alcanzó un amplio nivel de consenso técnico y político.

El dictamen precisa que delega facultades al Poder Ejecutivo para poder legislar durante 60 días en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

«Gracias al Congreso de Perú por aprobar en segunda votación las facultades delegadas solicitadas. Ahora sí podremos desarrollar nuevas herramientas legales en la lucha contra la delincuencia», indicó el presidente interino de Perú, José Jerí, en su cuenta personal de la red social X.

Agregó que en esta etapa «también será importante escuchar las voces sectoriales y especialistas para legislar en forma adecuada» y aseguró que «juntos podremos enfrentar mejor a la delincuencia».

El Gobierno de transición presentó este pedido el 24 de noviembre, fecha en la que el primer ministro, Ernesto Álvarez, y otros ministros acudieron a la mencionada comisión del Congreso para explicar los motivos por los cuales el Ejecutivo pide facultades para legislar.

«Hoy ni siquiera tenemos que argumentarlo, es obvio, es evidente que nos encontramos en una crisis política, una crisis social que amenaza no solamente la coyuntura inmediata de la política, sino que amenaza la estructura misma de la sociedad peruana», expresó el presidente del Consejo de Ministros.

Álvarez agregó que la criminalidad ha ido en aumento, se ha infiltrado en el Estado, al nivel que es «sumamente complicado mencionar una institución del Estado que esté a salvo de la infiltración de la delincuencia y la criminalidad organizada».

Remarcó que se tratan de «medidas urgentes» reclamadas por la sociedad y confió en que, después del intercambio técnico de los expertos, aprueben «los instrumentos adecuados para ejercer una defensa eficaz de nuestros ciudadanos». EFE

pbc/fgg/rrt