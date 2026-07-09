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El Congreso de Perú aprueba polémica ley sobre delitos de lesa humanidad

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1 minuto

Lima, 9 jul (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este jueves, en segunda y definitiva votación, un proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el código penal peruano, a pesar de la polémica generada por establecer restricciones a su aplicación a diferencia de las normas internacionales.

La decisión fue tomada con 14 votos a favor de los integrantes de la Comisión Permanente, que cumplen las funciones del pleno ante el inminente término de funciones del actual Congreso unicameral, que a fines de este mes será reemplazado por las cámaras de senadores y diputados electas durante los comicios generales del pasado 12 de abril.

El proyecto fue presentado por el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y tras ser aprobado el pasado 12 de mayo por la Comisión de Constitución, recibió el aval en primera votación del pleno del Legislativo el pasado 23 de junio. EFE

dub/fgg/rrt

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