El Congreso de Perú aprueba un convenio que elimina la doble tributación con Reino Unido

Lima, 12 nov (EFE).- El Congreso de Perú aprobó un convenio entre Perú y Reino Unido para eliminar la doble tributación sobre impuesto a la renta y ganancias de capital, de acuerdo a una resolución legislativa publicada este miércoles en la edición extraordinaria de la gaceta de normas del diario oficial El Peruano.

El Parlamento peruano dio su aprobación al «convenio entre Perú y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para eliminar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital para prevenir la evasión y la elusión fiscal», documento firmado originalmente en Londres el pasado 20 de marzo.

La resolución lleva la firma del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi; y del segundo vicepresidente del Congreso, Waldermar Cerrón, según informó la agencia estatal de noticias Andina.

Esta decisión del Legislativo ha sido comunicada al presidente interino, José Jerí, y al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para su promulgación. EFE

