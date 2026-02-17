El Congreso de Perú destituye al presidente interino, José Jerí

Lima, 17 feb (EFE).- El Congreso de Perú censuró y destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política desde los comicios de 2016.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano aprobó la destitución de Jerí que era investigado, en su corto mandato de apenas cuatro meses, por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado e irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado. EFE

