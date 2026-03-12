El Congreso de Perú guarda un minuto de silencio en homenaje a Alfredo Bryce Echenique

Lima, 12 mar (EFE).- El Congreso de Perú inició su sesión plenaria de este jueves con un minuto de silencio en homenaje al escritor Alfredo Bryce Echenique, considerado uno de los más importantes narradores contemporáneos de Latinoamérica, quien falleció el martes en Lima a los 87 años.

Al abrir la sesión, en la que los legisladores participaron de manera presencial y telemática, el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, afirmó que la mesa directiva «lamenta el sensible fallecimiento del señor Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano y uno de los más grandes referentes de la literatura latinoamericana contemporánea».

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a todos sus lectores por esta irreparable pérdida; en tal sentido, solicito al Congreso guardar un minuto de silencio en su memoria», pidió Rospigliosi.

Los restos mortales de Bryce, autor de célebres novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’, fueron velados de manera privada en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater.

Al respecto, la legisladora centroizquierdista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, dijo ante el pleno que, «como sanmarquina y admiradora de la obra de Bryce Echenique, por supuesto que sentimos gran dolor».

«Es un gran escritor, él dijo unas palabras muy importantes, que cuando entró a San Marcos entendió al país (…) todo nuestro homenaje para Alfredo Bryce Echenique», agregó.

Este miércoles, concluido el velatorio, el cuerpo de Bryce fue trasladado a un crematorio para ser incinerado, como paso previo a esparcir sus cenizas en el mar del distrito de La Punta, en la provincia portuaria limeña del Callao, donde el escritor pasó parte de su infancia y de sus últimos años.

A lo largo de más de cinco décadas, Bryce fue autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias que lo llevaron a convertirse en una de las grandes voces de las letras latinoamericanas y uno de los tres escritores más célebres de la segunda mitad del siglo XX en Perú, junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa y al cuentista Julio Ramón Ribeyro. EFE

