El Congreso de Perú inicia una investigación a la legisladora «cortauñas»

afp_tickers

2 minutos

El Congreso peruano investigará por presunta falta de ética a la legisladora que se hizo cortar las uñas de los pies por un asesor mientras hablaba por celular recostada en el sofá de su despacho.

La comisión de Ética acordó la indagación este lunes. La difusión de una foto de la parlamentaria Lucinda Vásquez, de 67 años, integrante de un partido minoritario de izquierda, sacudió a la opinión pública la semana pasada y generó un nuevo escándalo en la clase política.

«Por mayoría, la Comisión de Ética aprobó la denuncia de oficio que permitirá iniciar las investigaciones correspondientes sobre los hechos que involucran a la congresista Lucinda Vásquez», indicó el parlamento en la red social X.

La comisión tendrá 20 días para investigarla y luego debatir una eventual sanción, que podría suspenderla y dejarla sin salario hasta 120 días.

La polémica foto corresponde al 6 de noviembre de 2024, pero recién fue divulgada por el programa Cuarto Poder hace ocho días.

Rápidamente se volvió viral bajo etiquetas como la «congresista cortauñas».

Vásquez acudió a la comisión y manifestó su acuerdo con la investigación. «Que siga su proceso de investigación, allí se verán las conclusiones», dijo.

Hace una semana, Vásquez alegó que se había distorsionado el «contexto» de la imagen y rechazó que hubiera querido «obligar y humillar» a sus trabajadores. La legisladora atribuyó la divulgación de la foto a una «venganza» de excolaboradores de su despacho.

El episodio causa indignación, cuando aún resuenan los ecos de la reciente crisis política.

El 10 de octubre el Congreso destituyó a la mandataria Dina Boluarte por una ola de inseguridad y la sustituyó por el hasta entonces jefe del parlamento, José Jerí.

Antes de remover a Boluarte, la desaprobación del Congreso era de 95%, según la empresa Ipsos. En la medición de la semana pasada, la desaprobación fue de 81%.

cm/ljc/db