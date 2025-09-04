El Congreso de Perú interpelará al ministro del Interior por la inseguridad ciudadana

The Swiss voice in the world since 1935

Lima, 4 sep (EFE).- El pleno del Congreso de Perú interpelará el próximo jueves al ministro del Interior, Carlos Malaver, por una aparente inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana, a raíz de los ataques del crimen organizado en diversas partes del territorio, según la moción aprobada este jueves por el Parlamento.

Malaver deberá acudir a responder un pliego de 22 preguntas de los legisladores, el próximo 10 de septiembre a las 10:00 hora local (15:00 GMT), por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno y orden público, según detalló el Congreso en una nota de prensa.

La interpelación a Malaver fue aprobada con 44 votos a favor, 15 en contra y 25 abstenciones, tras el debate de la moción presentada por las bancadas opositoras de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y algunos parlamentario no agrupados.

La moción señaló que quedaba claro que las acciones del ministerio del Interior son «tardías» en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

Además, que no se logra ver el trabajo del actual ministro con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que azota el país suramericano.

Los casos del crimen organizado que ocurren en Perú, como sicariato y extorsión, demuestran que «la población se encuentra desprotegida», afirmó el Congreso

Añadió que esto es «aún más grave» cuando los mismos policías son víctimas de la ola criminal, como el ataque sufrido por el suboficial de la Policía Gabriel Munive por delincuentes en el distrito de La Victoria, que provocó su muerte el pasado 3 de agosto.

Malaver es el octavo ministro del Interior nombrado en el actual Gobierno y asumió el cargo en mayo pasado, dos meses después de la censura de Juan José Santiváñez como titular de esa cartera por su presunta incapacidad en el cargo.

No obstante, Santiváñez asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos en agosto pasado, a pesar de tener varias denuncias de presunta corrupción e irregularidades que lo vinculan al hermano de la mandataria Dina Boluarte, Nicanor Boluarte.

El Gobierno de Dina Boluarte ha declarado en estado de emergencia varias provincias del país, principalmente en el norte de Perú, para contar con el apoyo de las fuerzas armadas en el control del orden interno, pero la criminalidad continúa y se concentra en las zonas de influencia de la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas.EFE

