El Congreso de Perú ratifica declaración de interés nacional para crear un puerto espacial

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Lima, 20 mar (EFE).- El pleno del Congreso de Perú, aprobó, en segunda y definitiva votación, un dictamen que declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio peruano.

La resolución, que es meramente declarativa y no tiene carácter vinculante, obtuvo 78 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones.

El objetivo de esta iniciativa es, a través del Ministerio de Defensa, «promover el inicio de los estudios correspondientes a su creación y posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial».

Perú cuenta desde 2016 con su propio satélite de observación terrestre que opera su agencia espacial, llamada Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial (Conida).

Ese satélite, que permite a Perú hacer estudios de su territorio para identificar por ejemplo la deforestación en la minería ilegal o prevenir desastres naturales, fue puesto en órbita desde la base espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. EFE

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