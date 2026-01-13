El Congreso de Perú y partido de Jerí se plantean investigar reunión con empresario chino

Lima, 13 ene (EFE).- El Congreso de Perú y el partido derechista Somos Perú se plantean investigar una reunión fuera de registro oficial que sostuvo a fines de diciembre pasado el presidente peruano de transición, José Jerí, con un empresario chino, en la que el mandatario asegura que no hubo ninguna irregularidad, aunque ha generado críticas de políticos y medios locales.

El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, declaró en la emisora radial Exitosa que está evaluando si cita al gobernante, quien también es congresista por Somos Perú, para que ofrezca explicaciones sobre esta reunión.

«Es algo que no se puede pasar por agua tibia, algo que se tiene que tocar con pinzas. No podemos nosotros, más aún siendo el presidente de la República representante del Congreso, omitir una indagación al respecto», adelantó Vergara.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Somos Perú, el congresista Héctor Valer, consideró en la emisora RPP que se debe abrir un proceso disciplinario interno a Jerí, quien es militante y legislador por esa agrupación política de centroderecha.

«Esta conducta sospechosa mancha la imagen del partido Somos Perú. No puede de ninguna manera el partido y los gobernadores regionales y los alcaldes y la bancada quedarse al margen», acotó.

Al ser consultado luego por medios locales por estas afirmaciones, Jerí dijo que cuenta con una licencia como militante de su partido, aunque aseguró que está dispuesto a dar explicaciones al Congreso como parte de su «obligación constitucional».

«En este caso, descarto categóricamente cualquier acto irregular, cualquier conversación irregular», remarcó.

Jerí admitió este lunes que sostuvo una reunión con un empresario chino, identificado como Zhihua Yang, en un restaurante de Lima, al que acudió cubierto con una capucha, tal como reveló el domingo un programa de televisión local, pero negó que en ese encuentro se haya presentado alguna irregularidad.

El programa periodístico Punto Final, de la cadena televisiva local Latina, mostró imágenes en las que se ve a Jerí entrando de noche a un chifa (restaurante de comida chino-peruana) en el distrito limeño de San Borja, tras llegar a bordo del vehículo presidencial y cubierto con una capucha blanca.

La Presidencia informó al programa que la visita ocurrió el 26 de diciembre y que el gobernante se reunió con Zhihua Yang, al que supuestamente conoce desde hace tiempo, para conversar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China.

Según la información, el empresario es gerente de una hidroeléctrica, una empresa de construcción y una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión.

Punto Final señaló que este encuentro no se registró en la lista oficial de actividades del mandatario y que Presidencia argumentó que Jerí usó una capucha para evitar que le tomen muchas fotografías. EFE

