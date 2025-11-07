El consejero delegado de Nvidia visita Taiwán para participar en un evento de TSMC

Taipéi, 7 nov (EFE).- El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, llegará este viernes por la tarde a Taiwán, donde tiene previsto visitar una planta de semiconductores avanzados y participar en una jornada deportiva organizada por TSMC, fabricante de los chips utilizados en los productos punteros de la firma estadounidense.

El empresario de origen taiwanés aterrizará en la ciudad sureña de Tainan alrededor de las 14:32 horas (06:32 GMT), desde donde se trasladará a la planta de obleas de 3 nanómetros de TSMC para inspeccionar su línea de producción, informó la agencia de noticias CNA.

También, tiene previsto participar este sábado en las jornadas deportivas de TSMC, donde probablemente coincida con el fundador de la compañía, Morris Chang, según avanzaron medios taiwaneses.

Esta es la cuarta visita de Huang a Taiwán en lo que va de año. En la anterior, a finales de agosto, el directivo de la tecnológica estadounidense se reunió con la plana mayor de TSMC, a la que calificó como una de las empresas «más grandes en la historia de la humanidad».

Antes de poner rumbo a Taiwán, el empresario participó en la Cumbre sobre el Futuro de la Inteligencia Artificial (IA) organizada por el Financial Times en Londres, en la que advirtió de que China superará a Estados Unidos en la carrera de la IA, gracias a sus menores costos de energía y a una regulación más laxa.

«China va a ganar la carrera de la IA», aseveró Huang este miércoles, después de que el Gobierno estadounidense mantuviera la prohibición a Nvidia de vender sus chips más avanzados a Pekín tras la reunión entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en Corea del Sur. EFE

