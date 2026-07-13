El consejero delegado de Volkswagen cifra en otros 50.000 los empleos que debe recortar

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Fráncfort (Alemania), 13 jul (EFE).- El consejero delegado del grupo Volkswagen (VW), Oliver Blume, considera que la compañía debe recortar otros 50.000 empleos a los ya anunciados para reducir en todo el mundo los costes empresariales si éstos no cambian.

En una entrevista interna en la intranet de Volkswagen a la que tuvo acceso el semanario «Spiegel», Blume señala que esta reducción de empleos sería necesaria para «recortar los costes administrativos, de infraestructura y apoyo al negocio principal a un nivel competitivo».

Estos costes son en el grupo Volkswagen un 20 % más elevados que la media en las empresas comparables del sector, añadió Blume, según informa «Spiegel» este lunes.

«Una derivación teórica sin cambio en los costes laborales daría un ajuste de unos 50.000 empleos en todo el mundo», añadió Blume.

Estos 50.000 empleos se añadirían al recorte de 50.000 puestos de trabajo que el grupo Volkswagen ya había anunciado para Alemania hasta 2030, de ellos 35.000 en la marca VW y el resto en otras como Porsche y Audi.

Volkswagen, que emplea a unas 660.000 personas en todo el mundo, dijo el pasado jueves que va a reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia pero no dio detalles de reducciones de empleos o cierres de fábricas.

El grupo también va a reducir la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50 % y se va a concentrar en los segmentos de mercado más atractivos.

La complejidad de su oferta de modelos se reducirá en hasta un 75 %. EFE

aia/rml