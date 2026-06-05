El Consejo acuerda su posición negociadora para el nuevo programa de Justicia 2028-2034

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Luxemburgo, 5 jun (EFE).- El Consejo de la Unión Europea -los países- acordó este viernes su posición negociadora parcial sobre el nuevo programa de Justicia, integrado en el presupuesto general comunitario para el periodo 2028-2034, lo que fija el mandato oficial de los Gobiernos para iniciar los diálogos legislativos con el Parlamento Europeo.

La iniciativa tiene como metas prioritarias impulsar la cooperación judicial civil y penal, perfeccionar la formación especializada, blindar la independencia e imparcialidad de los jueces y asegurar la igualdad en el acceso a los tribunales de ciudadanos y empresas bajo el principio del Estado de derecho.

El enfoque respaldado es de carácter parcial debido a que excluye temporalmente las partidas financieras y transversales, las cuales se dirimen en las negociaciones globales del Marco Financiero Plurianual (MFP).

No obstante, el punto de partida cuenta con la propuesta de la Comisión Europea de duplicar el presupuesto asignado a este fondo regulatorio.

El programa dará un papel troncal a la digitalización, con la financiación de herramientas que faciliten la comunicación telemática entre juzgados y refuercen la seguridad de las carteras de identidad digital europeas.

Asimismo, respaldará acciones contra la delincuencia grave, abarcando la corrupción, el terrorismo y los delitos medioambientales, extensible a los países candidatos en pleno proceso de reforma judicial.

Los Estados miembros acordaron expandir la definición de personal judicial de cara a los planes de formación sectoriales, con la inclusión de la capacitación de actores no judiciales vinculados a la administración de justicia, tales como abogados, notarios, agentes judiciales, administradores concursales, mediadores e intérpretes.

En cuanto al control administrativo, el Consejo ha estipulado que el programa se rija mediante actos de ejecución controlados por los países socios (tal y como ocurre en el marco actual), y rechazó la propuesta de gestión directa que solicitaba la Comisión Europea.

El ministro de Justicia y Orden Público de Chipre, Costas Fytiris, cuya delegación ostenta la presidencia de turno, celebró el acuerdo al destacar que representa un paso importante hacia un espacio de justicia europeo «más eficaz, accesible y digitalizado» en un momento en el que el Estado de derecho debe seguir protegiéndose en toda la UE.

El reglamento definitivo del programa, cuyo borrador inicial se publicó el 3 de septiembre de 2025, queda supeditado al pacto financiero definitivo del MFP. EFE

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