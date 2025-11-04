El Consejo Constitucional confirma el triunfo de Ouattara en las presidenciales marfileñas

Nairobi, 4 nov (EFE).- El Consejo Constitucional de Costa de Marfil confirmó este martes la victoria del presidente, Alassane Ouattara, de 83 años, en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 25 de octubre.

La presidenta del Consejo Constitucional, Chantal Camara, ratificó que Ouattara obtuvo el 89,77 % de los votos, lo que le otorga un polémico cuarto mandato en unos comicios en los quedaron excluidos los principales líderes opositores.

La Comisión Electoral Independiente (CEI) ya había anunciado el 27 de octubre la victoria del mandatario, según los resultados provisionales, que estaban pendiente de la validación del Constitucional. EFE

