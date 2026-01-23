El Consejo de D.Humanos pide a Irán el fin de las ejecuciones de manifestantes pacíficos

Ginebra, 23 ene (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que insta a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos tras la «violenta represión de las protestas pacíficas» iniciadas a finales de diciembre.

El texto, aprobado tras una sesión especial convocada por el Consejo para debatir los sucesos de diciembre y enero en Irán, «deplora profundamente» la situación de derechos humanos en el país, donde la represión de las manifestaciones «ha provocado la muerte de miles de personas, entre ellas niños, y un gran número de heridos».

El texto también exhorta a la República Islámica a adoptar medidas para garantizar «que nadie sea condenado a muerte ni ejecutado por delitos que no alcancen el umbral de los más graves», ni por presuntos crímenes cometidos antes de los 18 años de edad.

Irán también debe asegurarse de que «todas las condenas y sentencias penales sean dictadas por tribunales competentes, independientes e imparciales», destacó el texto aprobado.

La resolución prorroga dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, a la que se solicita una investigación urgente de los abusos cometidos durante las recientes protestas.

El texto fue aprobado con los votos a favor de 25 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Italia, Japón, México, Países Bajos, España y Reino Unido.

Siete miembros (Cuba, China, India, Indonesia, Irak, Pakistán y Vietnam) votaron en contra de una resolución adoptada tras tres horas de debate en el Consejo, asamblea de la que Estados Unidos e Israel se retiraron el pasado año. EFE

